Aldo Fiorilli è il nuovo centenario livornese.

Nato il 20 dicembre 1924 a San Bartolomeo in Galdo, provincia di Benevento, dal ’52 vive a Livorno dove ha lavorato inizialmente come dipendente dell’Ufficio Tecnico Erariale per poi diventare, a seguito di concorso, Ufficiale Giudiziario.

Ancora in gran forma, e sempre lucidissimo, il signor Aldo impiega il suo tempo leggendo, scrivendo e facendo passeggiate in compagnia della moglie.

Festeggerà questo importante compleanno con la famiglia: attorno a lui si stringeranno la moglie, il figlio che, per una curiosa coincidenza è nato nel suo stesso giorno, i due nipoti e altri parenti che per l’occasione verranno da Roma.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare ad Aldo una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

