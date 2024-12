Una ciclovia lungo la Sr429: arrivano 75mila euro dalla Metrocittà

Settantacinquemila euro per la Ciclovia della Valdelsa lungo la Sr429: il consiglio della Metrocittà ha approvato uno schema d'accordo coi comuni di Certaldo, Empoli e Castelfiorentino per progettare la ciclabile, finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze.

Verrà realizzato un primo livello di progettazione, comprensivo degli studi e delle indagini occorrenti a sviluppare i successivi livelli di progettazione, finanziato con risorse della Metrocittà che saranno trasferite al soggetto attuatore, ovvero il comune di Empoli. Quest'ultimo sarà capofila per commissionare un unico progetto di fattibilità per l’intera ciclovia che si svilupperà lungo la Sp 429, prevedendo anche un percorso partecipativo con i cittadini.

La ciclovia servirà per la mobilità dolce dei turisti o a scopo ricreativo, ma anche per soddisfare le esigenze di spostamenti in bici per collegarsi al trasporto pubblico o alla scuola o al lavoro.

Dalla Metrocittà arriveranno 75mila euro, ma pure un rilievo topografico dell’intero tracciato della ciclovia. L'ente collaborerà nell’attività progettuale diretta al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità. I comuni di Castelfiorentino e di Certaldo, ciascuno per la rispettiva competenza territoriale, metteranno a disposizione tutti gli elementi di conoscenza di cui dispongono per assicurare un elevato grado di qualità del progetto. Il Comune di Empoli, entro il 31 dicembre 2025, si impegna a completare l’iter di progettazione.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, pure vicesindaco della Città Metropolitana di Firenze, osserva: "La ciclopista dell'Empolese Valdelsa diventa una realtà e muove i primi passi proprio dalla rogettazione unita assieme ai comuni di Castelfiorentino e Certaldo. Servono le infrastrutture per incentivare l'uso di bici ed e-bike in sicurezza ed è quello che stiamo facendo con una proficua cooperazione tra enti pubblici".

Così commenta la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì: "Per Castelfiorentino è importante collegare tutte le frazioni al capoluogo privilegiando i mezzi di mobilità sostenibile, in questo caso partiremo con Cambiano e Granaiolo. In ambito di progettazione presenteremo delle osservazioni affinché non ci sia un impatto negativo al traffico veicolare e con una gestione del traffico pesante che tuteli proprio le frazioni a rischio accumulo come Cambiano e Granaiolo".

Infine il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli: "La ciclovia dell'Empolese Valdelsa che collegherà Empoli, Castelfiorentino e Certaldo, rappresenta un'infrastruttura importante non solo per la mobilità dolce, sulla quale è necessario investire sempre di più per motivi ambientali ma anche come infrastrutture al servizio della promozione turistica dell'area".

