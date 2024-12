L'empolese Sesa acquisisce ramo d'azienda di Nexi

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto, attraverso la controllata Base Digitale Group (“BDG”), del ramo di azienda soluzioni software di Capital Markets ceduto da Nexi Payments S.p.A (“Nexi”), con cui si rafforza ulteriormente la partnership già in essere.

Il ramo di azienda sviluppa ricavi annuali per circa euro 3,8 milioni, con un perimetro di circa 10 risorse umane ed una clientela costituita da alcune delle maggiori banche italiane.

Il ramo di azienda sarà integrato e contribuirà allo sviluppo del settore Business Services (consolidato da Sesa attraverso BDG) attivo nell’offerta di soluzioni di Digital Platform, Vertical Banking Applications, Security e Consulenza in ambito Securitization per il segmento Financial Services.

L’operazione si inserisce in una strategia evolutiva volta a rafforzare il posizionamento di BDG sul Capital Market, che completa l’offerta, già caratterizzata da piattaforme innovative su low latency, quantitative trading ed AI, con la componente Compliance e Market Abuse. La piattaforma di soluzioni software di BDG per il Capital Market si estenderà così lungo l’intera filiera operativa di pre-trading, trading, post-trading e Compliance, confermandosi riferimento per gli operatori del mercato.

La piattaforma software del ramo di azienda Capital Market, già sviluppata su licenza della società ATS, controllata da Sesa attraverso BDG, fornisce un sistema di sorveglianza delle negoziazioni che utilizza dati in tempo reale per rilevare abusi di mercato e pratiche manipolative, rappresentando una soluzione di compliance dedicata a supportare il monitoraggio dei diversi obblighi delle direttive sui mercati finanziari, come abusi di mercato, insider trading ed internal dealing. La piattaforma è rivolta a intermediari, società di gestione dei mercati ed Autorità di Vigilanza e garantisce una sorveglianza immediata sui mercati finanziari.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di soluzioni software che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.

“Rafforziamo ulteriormente le nostre piattaforme digitali a servizio dell’Industria dei Financial Services, in un ambito di estrema rilevanza come quello della Compliance e Market Abuse, completando così il coverage dell’intera filiera operativa dal trading alla vigilanza dei mercati e potenziando ulteriormente l’offerta a valore aggiunto caratterizzata da piattaforme innovative su low latency, quantitative trading ed AI”, ha affermato Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group.

“Proseguiamo gli investimenti in risorse e piattaforme digitali attraverso M&A e partnership industriali bolt-on che arricchiscono ulteriormente customer set e Vertical Applications per il mercato Financial Services, in continua evoluzione e con necessità di consistenti investimenti in digitalizzazione e piattaforme tecnologiche. Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

