Libreria di Pisa multata per aver esposto i libri sulla soglia

Una libreria di Pisa ha ricevuto una multa di cento euro per aver tenuto i libri sulla soglia. Si tratta della libreria Ghibellina, che ha i suoi locali in Borgo Stretto da decenni. Nella mattinata del 18 dicembre la libreria è stata multata per cento euro: il motivo è da ricercare nei volumi messi fuori, sulla soglia del negozio, peraltro di proprietà della Ghibellina. Nel mirino anche gli espositori esterni.

L'ordinanza emessa a Pisa dal sindaco Michele Conti vieta agli esercizi commerciali di settori non alimentari di esporre le merci sulle pareti esterne e fuori dal negozio. Il tutto per il decoro urbano, come deciso dalla giunta.

Questo lo sfogo sui social di Rimedia Deffenu, storica libraia della Ghibellin: "Natale è il periodo più importante e intenso dell’anno per le librerie. Un periodo dove tutte le nostre energie sono concentrate per fare del nostro meglio per accontentare le lettrici e i lettori. Tutto potevamo aspettarci tranne che ritrovarci i vigili di Pisa per multare la Libreria Ghibellina. Il motivo? Tenere sulla nostra soglia i libri esposti. Questi libri si trovano li così da 50 anni, ed è motivo di attrazione anche turistica, considerando le fotografie che ci fanno. Abbiamo chiesto un confronto con il sindaco e l’assessore alla cultura perché siamo profondamente amareggiate, e con noi tutti i clienti e le clienti che stamattina hanno assistito alla triste scena.Davvero si può abbinare il ‘mancato decoro’ con i libri?".

