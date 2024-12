Movimento Shalom, consegnato Gonfalone d'Argento a don Cristiani

Cinquant’anni di volontariato e di incessante impegno per diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà. Per tutto questo la Regione Toscana ha deciso di conferire al Movimento Shalom il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza dell’Assemblea legislativa toscana. A ritirare il riconoscimento, martedì 17 dicembre, è stato Monsignor Andrea Pio Cristiani, fondatore del movimento. Alla cerimonia, che si è tenuta nella cornice della Sala Gonfalone del palazzo Pegaso di Firenze, presieduta dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, in rappresentanza del Comune di Fucecchio è intervenuto il consigliere comunale Gianmarco Geloso.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

