Orari delle Feste per gli uffici comunali a Santa Croce

Per le festività natalizie le aperture degli uffici comunali di Santa Croce subiranno delle modifiche. Il sindaco Roberto Giannoni infatti ha stabilito, prevedendo una diminuzione di afflusso dell'utenza, le seguenti chiusure.

Martedì 24 dicembre, la vigilia di Natale gli uffici comunali chiuderanno alle 14, così come la biblioteca Adrio Puccini. In tale data, anche l'ufficio comunale distaccato di Staffoli rimarrà chiuso al mattino.

Venerdì 27 dicembre invece la sede distaccata della biblioteca comunale a Staffoli rimarrà chiusa nel pomeriggio.

Anche martedì 31 dicembre gli uffici comunali chiuderanno alle 14, così come la biblioteca Puccini e in tale data l'ufficio comunale distaccato di Staffoli rimarrà chiuso al mattino.

Il 2 gennaio invece le chiusure riguarderanno ancora Staffoli, in questa data al pomeriggio rimarrà chiuso l'ufficio comunale distaccato di Staffoli.

La polizia municipale invece continuerà a seguire il normale orario d'ufficio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Notizie correlate