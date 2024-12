Sotto l'albero dell'Use Computer Gross la sfida a Cecina, ultima partita dell'anno

Cecina-Use Computer Gross, in fondo non ci sarebbe nemmeno bisogno di scrivere più di tanto visto che è da sempre una partita dal sapore particolare. Quest’anno cade sotto l’albero, per la precisione sabato alle 19 quando le due squadre (arbitri Nocchi di Vico Pisano e Russo di Firenze) scenderanno in campo al Pala Poggetti per una sfida che, seppur per motivi diversi, porterà in dote a chi la spunta due punti molto importanti.

In panchina ci saranno tanti ex: da Andrea Da Prato coach di Cecina ai due assistenti di Luca Valentino, Davide Elmi e Tommaso Cappa che in quella squadra ha giocato per due stagioni. È proprio lui a presentare la partita. "Giochiamo contro una squadra che ha avuto in inizio di campionato difficile – attacca – ma che ultimamente è cresciuta ed ha fatto risultati importanti. I successi di Lucca ed in casa con la Mens Sana dimostrano appunto che affrontarli ora non è semplice. Il roster è un bel mix fra giovani ed esperti. Il play è Pedroni, gli esterni del livello di Saccaggi e Mazic, nuovo arrivato e con una carriera importante. L’ala croata è forte fisicamente e sa giocare sia fronte che spalle a canestro. Sarà da tenere d’occhio dalla nostra difesa visto che sta entrando in forma. Poi hanno Pistolesi e Tintori sotto le plance mentre dalla panchina escono Bruci e Parietti, due ragazzi del vivaio che danno sempre un bel contributo. Del vivaio c’è anche Pistillo che dalla lunga è mortifero, senza dimenticare i contributi importanti che danno Nannipieri e Dabò". "È l’ultima partita dell’anno – prosegue Cappa – ed anche per questo è molto importante. Noi stiamo cercando di recuperare dai malanni tipici di questo periodo e servirà la compattezza vista con Legnaia per portare a casa la vittoria".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Cecina.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

