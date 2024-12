Tecnologia e sostenibilità all'orizzonte per Irplast: Giani in visita nello stabilimento di Empoli

Oggi il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto visita allo stabilimento produttivo di IRPLAST SpA a Empoli, accompagnato da Rossano Rossi, Segretario generale CGIL Toscana, da Brenda Barnini, ex Sindaco di Empoli e da Adolfo Bellucci, Assessore al Commercio, alle Attività produttive e al piano per il Terrafino del Comune di Empoli. L’incontro con l’Amministratore delegato Fausto Cosi e con il Presidente Gabriele Corradi ha consentito di approfondire il programma strategico di sviluppo dell’Azienda. Con un investimento di oltre 50 milioni di euro (destinati principalmente alla sede di Atessa in Abruzzo), entro i prossimi due anni IRPLAST si appresta ad avviare un percorso di profonda trasformazione sul fronte della sostenibilità e del progresso tecnologico, che avrà un impatto significativo anche sul territorio toscano, in termini di crescita economica, sviluppo di nuove competenze e attrattività di talenti.

L’Amministratore delegato Fausto Cosi ha dichiarato: "È stato un grande piacere ospitare il Presidente Giani, l’Assessore Bellucci del Comune di Empoli e Rossi di CGIL Toscana e condividere con loro i nostri obiettivi per un futuro più sostenibile. L’incontro è stata un’importante occasione di confronto ed un segnale di profonda attenzione verso il nostro comparto, che ci ha permesso di mostrare i grandi investimenti messi in campo dal gruppo negli ultimi anni e quelli futuri. La rinascita di Irplast – dopo gli anni difficili - è stata possibile facendo sistema tra Azienda, Istituzioni, Sindacati e Banche: siamo orgogliosi di questa sinergia e profondamente riconoscenti verso chi ha contribuito a realizzarla. La principale criticità che oggi minaccia la competitività delle aziende è l’elevato costo dell’energia. Auspichiamo anche su questo fronte l’impegno da parte delle Istituzioni".

"IRPLAST è un esempio virtuoso di come si possa fare sistema" ha commentato il presidente Eugenio Giani. "È necessario esportare questo modello. Oggi abbiamo un'ulteriore conferma del percorso che vogliamo portare avanti in Toscana, dimostrando che sviluppo industriale, ricerca tecnologica e politiche sostenibili non solo possono convivere, ma anche rivelarsi motore di sviluppo per tutto il territorio. Operazioni come quella di IRPLAST, inoltre, rafforzano il prestigio e la posizione predominante dei nostri prodotti sui mercati esteri, tratti distintivi che stanno rendendo la nostra regione più attrattiva. Sul fronte dell’energia ci siamo

battuti con forza per realizzare il rigassificatore di Piombino - che vale 5 miliardi di metri cubi di gas annui in più a disposizione dell'Italia, oltre ai 5 miliardi prodotti da quello di Livorno - che consentiranno di dimezzare i costi energetici, in un percorso che ci porterà ad essere sempre più indipendenti da fonti estere".

"L’apporto del Sindacato - ha detto Rossano Rossi, segretario generale di CGIL Toscana - è stato sempre costante verso Irplast anche negli anni più difficili, a fronte di un confronto costante con il Management e di un impegno serio di ristrutturazione e di investimenti".

Da oltre quarant’anni IRPLAST continua a posizionarsi sul mercato del packaging come un’azienda innovativa, alla ricerca di soluzioni di imballo dalle elevate prestazioni tecniche e sempre all’avanguardia. La sostenibilità per IRPLAST non è una questione di immagine ma un fattore di business: grazie al know- how, alle tecnologie avanzate e ai nuovi investimenti, IRPLAST (Linea Bruckner con tecnologia LISIM) è in grado di proporre anche film multistrato monomateriale riciclabile, per sostituire i multimateriali e le strutture più complesse, favorendo l’economia circolare.

Fonte: Irplast Spa

