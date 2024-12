Winter Camp per bambini e bambine alla piscina di Empoli

Le vacanze natalizie sono alle porte e Aquatempra ha preparato per tutti i giovani nuotatori dai 5 ai 14 anni un programma ricco di attività alla piscina comunale di Empoli. Che si tratti di perfezionare le proprie abilità o semplicemente di divertirsi in acqua, il Winter Camp sarà l’occasione ideale per tuffarsi in queste festività all'insegna dello sport e del divertimento. Oltre alle lezioni di nuoto, per agevolare i genitori in questo periodo di vacanza, sarà data la possibilità a tutti i bambini di rimanere in piscina per l’intera giornata, pranzando all’interno dell’impianto e dedicando qualche ora del pomeriggio anche ai compiti per la scuola.

Tutte le mattine, per i bambini dai 6 ai 14 anni, sono in programma le masterclass natalizie del Winter Camp, perfette per ogni livello e dedicate ogni giorno a un tema diverso: dal gioco con la palla “insieme a Rudolf” al “corso di salvataggio di pan di zenzero", senza dimenticare il “Syncro-stella”. Nel primo pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00, saranno organizzati corsi intensivi di nuoto pomeridiano dedicati ai bambini di 1° e 2° livello (dai 5 ai 12 anni), per apprendere e migliorare la tecnica in modo rapido e divertente. E per i piccoli grandi campioni? Niente paura! Gli istruttori e le istruttrici hanno pensato anche a loro, con 6 masterclass di nuoto avanzato per i bambini di 3°, 4° e 5° livello, strutturate per approfondire la tecnica di chi ormai è a suo agio in acqua. Le masterclass, in programma dalle 17:15 alle 19:15, saranno dedicate ogni giorno a un aspetto diverso del nuoto, con attività di potenziamento per il dorso, per la rana, per il salvamento, per la pallanuoto, per i tuffi e tanto altro.

Le piscine resteranno aperte tutti i giorni dal 27 dicembre al 4 gennaio, dalle 9 alle 19:15, ad esclusione di domenica 29 dicembre e dei due giorni di fine e inizio anno. Ogni famiglia potrà decidere in autonomia a quale delle tante attività iscrivere i propri figli, scegliendo tra le singole lezioni della mattina e/o del pomeriggio o usufruendo della possibilità di far rimanere i bambini in piscina anche durante l’orario del pranzo. Nel primo pomeriggio, infatti, i bambini che decideranno di rimanere all’interno dell’impianto dedicheranno un po’ di tempo alle attività e ai compiti scolastici, con l’aiuto degli istruttori e delle istruttrici, per poi rientrare in vasca a partire dalle ore 16:00.

Ma non è finita qui! Il 6 gennaio la piscina empolese vi aspetta per trascorrere insieme la festa della Befana, con il saggio annuale e la premiazione della scuola di nuoto.

A partire dal mese di dicembre, inoltre, Aquatempra riapre le iscrizioni ai corsi di nuoto in tutti i suoi impianti, per le lezioni dei primi mesi invernali del 2025.

Per avere ulteriori informazioni in merito a orari e tariffe o per iscriversi alle attività natalizie è possibile contattare Aquatempra con un messaggio Whatsapp al 333.9367267, un’e-mail all’indirizzo info@aquatempra.it o chiamando lo 0571.590464. Il dettaglio sugli orari dei corsi di nuoto, invece, è consultabile sul sito www.aquatempra.it.

Fonte: Aquatempra - Ufficio stampa

Notizie correlate