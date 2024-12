Amaro doppio turno per il Basket Castelfiorentino, sconfitte contro Capannori e Baloncesto

Sarà un brindisi natalizio non proprio dolce quello del Basket Castelfiorentino, che nel doppio turno prima della pausa inciampa contro Capannori e Baloncesto. Le ragazze di Gianni Lazzeretti, impegnate in due gare a distanza di 24 ore, chiudono il girone di andata con l’amaro in bocca pur al termine di due sfide decise in volata.

Ad Altopascio, contro Capannori, nell’anticipo dell’ultima giornata di andata, è un avvio contratto ad incanalare la sfida, con le padrone di casa che toccano la doppia cifra di vantaggio già alla prima sirena (18-7). A cavallo tra la seconda e la terza frazione le gialloblu tengono il passo fino a dimezzare la forbice al 30′ (30-25), ma nell’ultimo quarto la squadra di casa amministra e chiude i giochi.

Nel match interno contro Baloncesto, penultima giornata di andata, ne emerge invece una gara senza un padrone fino alle battute finali. Dopo un primo quarto intenso e punto a punto (20-19 al 10′), le fiorentine mettono la testa avanti nella seconda frazione andando al riposo sul 26-29. Al rientro il match si mantiene sul filo dell’equilibrio, con le ospiti che alla terza sirena difendono due possessi pieni di vantaggio (36-42). A decidere è dunque la volata finale, con le gialloblu che non riescono ad impattare lasciando così per strada i due punti.

Adesso lungo stop per le ragazze di Lazzeretti: dopo la sosta natalizia, infatti, le gialloblu torneranno in campo sabato 18 gennaio alle ore 20 per ospitare la Cestistica Rosa Prato.

CAPANNORI BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 43-35

Tabellino: Caparrini 20, D’Amborsio 7, Bandinelli 3, Moustakalle 1, De Felice 2, Ancillotti 2, Bellantoni, Baldinotti, Banchelli, Costa, Sanesi, Canepa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 18-7, 25-18 (7-11), 30-25 (5-7), 43-35 (13-10)

Arbitro: Giovannetti di Lucca.

BASKET CASTELFIORENTINO – BALOCESTO FIRENZE 46-55

Tabellino: Bandinelli 6, Moustakalle 3, Bellantoni 11, Banchelli 23, Caparrini 3, Dani, Baldinotti, De Felice, Canepa, Ancillotti, Costa, Sanesi. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 20-19, 26-29 (6-10), 36-42 (10-13), 46-55 (10-13)

Arbitro: Carbocci di Cascina.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

