Cani per bambini diabetici e famiglie si incontrano a Scandicci

Sono cani speciali, capaci con il loro fiuto di anticipare il sopraggiungere di una crisi ipogligemica, e saranno gli amici e le guardie del corpo di altrettanti bambini con il diabete. Il progetto è partito nel 2023. La Regione li ha educati e istruiti alla Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci in provincia di Firenze - l’unica scuola del genere pubblica di tutta Europa, nata nel 1929 ad opera dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti, la più antica scuola cani guida al mondo assieme alla statunitense “Seeing eye”, dal 1979 regionale – e i primi cinque cani sono praticamente pronti per essere consegnati. Sono stati coinvolti anche l’ospedale pediatrico Meyer, l’ufficio di igiene urbana veterinaria dell’Asl Toscana Centro e Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali.

Sabato 21 dicembre alle 9.30 è stato organizzato un evento alla scuola, in via dei Ciliegi 26 a Scandicci, durante il quale i cuccioli in fase di addestramento incontreranno le famiglie di destinazione. Interverranno il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

