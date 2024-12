Europa Verde Castelfiorentino: "Indispensabili progetti amministrativi per l'ambiente"

Siamo nell'anno più caldo dell'era moderna, ci dobbiamo ricordare l'importanza di come il locale e il globale siano le due facce di una stessa medaglia, quella che accomuna crisi climatica e crisi sociale una connessione indissolubile che ci impegna a promuovere con nuove energie il cambiamento. Dobbiamo e possiamo vivere la realtà locale con la consapevolezza di appartenere ad un sistema interconnesso di rilevanza globale.

Auspichiamo una transizione ecologica, che avvii un cambiamento autentico e radicale che renda desiderabile un futuro diverso e migliore.

Siamo consapevoli della complessità delle problematiche ambientali e sociali per questo riteniamo sia utile una progettualità alternativa ed ecologicamente più avanzata.

E' urgente promuovere politiche innovative più verdi e giuste, a beneficio del clima, degli animali e delle persone.

Il nostro territorio ha bisogno di una visione che valorizzi le persone come l'intera comunità per passare dall'economia fossile all'economia delle energie rinnovabili, una necessità per contrastare i cambiamenti climatici in atto, una scelta che non può essere rimandata.

Per Europa Verde-Verdi sono indispensabili progetti amministrativi incisivi perché i cittadini di Castelfiorentino ne hanno bisogno, una sfida che affronti con coraggio la possibilità di avvicinare il nostro contesto locale a realtà ambientalmente innovative, più avanzate.

Sappiamo che non esistono soluzioni facili per problemi complessi ma è urgente decidere come e in quali tempi e con quali risorse investire per decarbonizzare il nostro modello di vita.

Il sistema energetico va indirizzato verso le energie rinnovabili, un compito non più rinviabile, una assunzione di responsabilità per tutti i livelli istituzionali. Ai Sindaci dei Comuni, che amministrano il livello territoriale più vicino ai cittadini, il compito di diffondere maggiore consapevolezza verso le problematiche ambientali e sociali.

Alle elezioni amministrative dell'8-9 Giugno 2024 abbiamo pubblicizzato alcuni principi di fondo con i quali interpretare il nostro territorio con argomenti innovativi e validi per contrastare la crisi climatica e le disuguaglianze, mantenendo, in particolare, pubblici i beni comuni, creando ambienti più vivibili e salutari, riducendo in ogni ambito del vivere le emissioni più nocive, consumando meno energia e meno suolo. L'habitat a cui aspiriamo dovrà permettere il buon vivere ed il totale rispetto verso la vita per ogni essere: piante, animali, umani.

Un background culturale e politico che avvii e garantisca la transizione ecologica e una nuova partecipazione democratica in favore di un vivere civile che ostacoli anche ogni forma di violenza e di conflitti.

Con l'approvazione di questo breve ma significativo documento politico programmatico si confermano all'unanimità Stefania Giglioli e Damiano Ghiozzi quali portavoce dell'Associazione Europa Verde-Verdi di Castelfiorentino

