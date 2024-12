Un regalo sociale: a Massa arriva il 'farmaco sospeso'

La Cooperativa L’Abbraccio ha annunciato l’avvio di un’importante iniziativa sociale, “Il nostro Farmaco sospeso”, che mira a sostenere le persone in difficoltà economiche offrendo loro l’opportunità di ricevere gratuitamente farmaci essenziali. Il progetto, ideato dal Presidente della Cooperativa, Massimiliano Buonocore, nasce per rispondere a un bisogno sempre più urgente: permettere a chi si trova in situazioni di disagio di accedere ai farmaci di cui ha bisogno, senza dover sacrificare la propria salute.

Il progetto prende ispirazione dall’antica tradizione del “caffè sospeso” e la applica al settore farmaceutico, offrendo un sostegno tangibile a chi, per motivi economici, rinuncia ad acquistare medicinali o ausili medici necessari. Da venerdì 20 dicembre, chi ne ha bisogno potrà recarsi presso la Farmacia Stefanini, situata in Via Aurelia Sud 173/A, località Turano, per ritirare il proprio “farmaco sospeso”.

Buonocore, che è anche Presidente di Confcooperative Toscana Nord - Comitato di Massa Carrara, ha spiegato l’origine del progetto: “Spesso mi è capitato di vedere persone in farmacia che non riuscivano a permettersi i farmaci di cui avevano bisogno. Questo mi ha fatto riflettere: non è accettabile che la salute diventi un lusso. Ho deciso di coinvolgere amici e aziende del territorio e il riscontro è stato immediato e positivo.”

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie al prezioso contributo di diverse realtà locali che hanno deciso di sposare la causa. Buonocore ha voluto ringraziare in particolare:

• La Concessionaria F.lli Nani

• L’agenzia di comunicazione Impronta Digitale

• Confimpresa Massa

• La società STIG, guidata dall’ingegnere Giuseppe Giusti

Il loro sostegno ha giocato un ruolo fondamentale nel dare vita a un progetto che promette di fare la differenza nella vita di molte persone. Un progetto nato dalla comunità per la comunità: alla presentazione del progetto erano presenti Daniele Tarantino, Luca Ramaciotti, Silvia Tofanelli e lo stesso Massimiliano Buonocore, testimoniando un forte spirito di collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

“Il nostro Farmaco sospeso” rappresenta un gesto di solidarietà che invita tutta la comunità a partecipare, sostenendo chi si trova in difficoltà. “Questo è solo l’inizio,” ha dichiarato Buonocore, “il nostro obiettivo è creare una rete sempre più ampia per garantire che nessuno debba mai scegliere tra curarsi e sopravvivere.” Una iniziativa, dunque, che sottolinea il valore dell’unione e della solidarietà, dimostrando come il lavoro di squadra tra enti, aziende e privati possa tradursi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

Fonte: Ufficio stampa

