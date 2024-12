Muore dentro l'ambulanza che si schianta contro un muro

Un uomo è morto dentro un'ambulanza rimasta coinvolta in un incidente stradale a Fivizzano (Massa Carrara) che ha finito la sua corsa contro un muro. Ferite le tre persone che componevano l'equipaggio. L'incidente, che ha coinvolto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Monzone, è avvnuto sulla strada che da Monzone porta a Vinca.

L'anziano paziente ha avuto la peggio ed è deceduto. Ferite invece le tre persone che componevano l'equipaggio, una delle quali, un volontario di 50 anni, è stato portato all'ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma con elisoccorso. L'uomo era nel retro dell'ambulanza. Portato invece all'ospedale Apuane di Massa l'autista sessantenne che non sarebbe in gravi condizioni. Il terzo volontario non avrebbe riportato conseguenza gravi.

