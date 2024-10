Smarrito cercatore di funghi nei boschi di Licciana Nardi

La stazione di Carrara e Lunigiana è attiva in un’operazione di ricerca da ieri sera nel Comune di Licciana Nardi (MS). L’allarme è arrivato intorno alle 20 dopo la telefonata da parte del disperso. L’uomo, cercatore di funghi di 65 anni originario di Fivizzano, aveva riferito di essere caduto e di trovarsi nei pressi di Taponecco, nei pressi di Tavernelle.

Dopo la telefonata si sono interrotte le comunicazioni. Le squadre dei soccorritori hanno battuto via terra varie zone, a partire dal punto in cui è stata trovata la macchina parcheggiata del disperso. Le ricerche sono andate avanti anche oggi ma per adesso senza esito. Le condizioni meteo non hanno ancora permesso l’intervento dell’elicottero.

