Sky Calciomercato fa tappa a Siena a gennaio

Partirà da Siena la prima tappa di “Calciomercato - L’Originale”, il programma di Sky Sport giunto alla sua ventesima edizione. Da lunedì 6 gennaio a venerdì 10 la città del Palio accoglierà la trasmissione che quest’estate ha toccato altre sette regioni e proseguirà per tutta la finestra di calciomercato invernale in altre tre località. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Siena e Opera Laboratori, società leader nella gestione museale in Italia, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio “Fayna” Spinella torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione “on tour” accendendo i riflettori sul centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Sport e calcio, trattative e calciomercato, ma non solo: Sky sarà la vetrina di “Destinazione Siena”, il claim scelto per raccontare, attraverso le telecamere nazionali, scorci ricchi di fascino e monumenti simbolo, ma anche racconti del territorio e delle bellezze culturali ed enogastronomiche.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

