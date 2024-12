Tempo di auguri in municipio a Santa Croce

Tempo di auguri anche al comune di Santa Croce sull'Arno. Giovedì 19 alla fine della giornata lavorativa il sindaco Roberto Giannoni, il vicesindaco Sonia Boldrini, gli assessori, i consiglieri di maggioranza e di minoranza, si sono scambiati gli auguri con tutto il personale del comune nella sala consiliare e hanno consegnato un piccolo pensiero a tutti i dipendenti dell'Ente. Il sindaco Giannoni ha voluto ringraziare tutti per il lavoro svolto in questi primi s6 mesi del suo mandato: “Un ringraziamento lo voglio rivolgere a tutti voi, ho avuto modo di conoscervi e di apprezzare la vostra professionalità, vostri aspetti umani e l'impegno che mettete per rendere un servizio alla comunità di Santa Croce. Vi ringrazio per aver aiutato me e agli altri amministratori a prendere conoscenza e dimestichezza con la macchina comunale che non conoscevo. Sono sicuro che con voi riusciremo a dare un contributo importante al paese. Auguro a tutti un buona Natale e un felice anno nuovo”.