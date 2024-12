Torna il tradizionale Percorso dei Presepi di Camaiore

Anche per questo Natale 2024 torna il "Percorsi dei Presepi", il tradizionale viaggio tra le rappresentazioni della natività e gli scenari pittoreschi delle frazioni e del centro storico cittadino, organizzato dal Comune di Camaiore e dall'Associazione Tappeti di Segatura Camaiore. L'inaugurazione si terrà sabato 21 dicembre alle ore 15 a Marignana: l’evento sarà accompagnato dai canti natalizi dei bambini della scuola dell’infanzia di Marignana della frazione.

Quest’anno sarà possibile visitare i presepi presso le chiese di Frati, Montebello, Vado, Casoli, Metato, Pontemazzori e Valpromaro oltre a quello storico di Marignana dove si terrà l’inaugurazione. Nel centro storico presso la Chiesa della Stella, alla Chiesa delle Suore Stimmatine, alla Chiesa Collegiata, alla Chiesa di San Michele, alla Chiesa dei Dolori, Chiesa del Pianorino (in via Boschi) e al complesso monumentale della Badia di San Pietro. Chiudono il percorso i presepi della Misericordia di Capezzano Pianore e a Lido di Camaiore presso la Pizzeria Da Michele e via Puccini. A questi, si aggiunge il presepe di Piazza San Bernardino, novità assoluta di quest’anno fortemente promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata dai Tappetari.

Gli orari di apertura sono dalle 15 alle 18 nei feriali, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 durante i giorni festivi. La rassegna sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Camaiore

