Vinci, punto di Intervento Rapido: alla Casa della Salute di Sovigliana via alla sperimentazione

È stata avviata nel Comune di Vinci la sperimentazione di uno dei punti PIR (Punti di Intervento Rapido) previsti in Toscana, ovvero presidi e ambulatori per la presa in carico tempestiva dei cittadini che presentano problemi di natura non grave.

Come funziona

A Vinci il progetto è realizzato nei locali della Casa della Salute di via R. Sanzio a Sovigliana con un nuovo spazio aperto per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20 e dal lunedì al venerdì. Il servizio è riservato ai residenti dei Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Per l'accesso, ogni utente può contattare il proprio medico di famiglia (o il numero 116117), che dopo averne valutato la situazione clinica, deciderà se inviarlo al PIR.

All’interno del PIR di Sovigliana è presente un servizio di diagnostica di primo livello come ecografia, emogas, ecocardiogramma, lo spirometro e la possibilità di effettuare alcuni esami ematici.

La sperimentazione avviene oltre che a Vinci, anche a Prato, Pistoia e Firenze.

“Questi ambulatori permettono ai cittadini, in caso di codici minori, di essere curati in tempi rapidi anziché rimanere in coda al pronto soccorso - ha precisato Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Nei mesi scorsi ho incontrato il coordinatore clinico della Casa della Salute di Vinci, Alessandro Bonci, con l'assessore Francesco Marzocchini per verificare i nuovi spazi destinati al punto d'intervento rapido.

Un progetto sperimentale che mi auguro possa portare risultati positivi e diventare una certezza per la nostra comunità”.

Il PIR sarà sperimentato per sei mesi come parte del nuovo modello di assistenza territoriale che la Regione Toscana sta pianificando e sarà anche un'alternativa, in alcuni casi, ai pronto soccorso. All'interno operano medici e infermieri in rete con il personale del Dipartimento Emergenza Urgenza.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

