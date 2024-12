Attivo il nuovo Canale WhatsApp del Comune di Colle di Val d’Elsa per comunicazioni istituzionali e avvisi di emergenza. Uno strumento moderno e immediato pensato per migliorare la comunicazione con i cittadini e garantire informazioni tempestive e trasparenti.

Attraverso questo servizio, il Comune intende avvicinarsi ulteriormente alla comunità, offrendo un canale diretto per notizie di pubblica utilità, come aggiornamenti su eventi, iniziative, modifiche alla viabilità e servizi comunali e avvisi di emergenza, come informazioni in tempo reale legate alla Protezione Civile, allerte meteo, interruzioni di servizi essenziali o altre situazioni straordinarie che richiedano una comunicazione rapida e precisa.

“L’attivazione del Canale WhatsApp istituzionale rappresenta un ulteriore strumento per restare vicini ai nostri cittadini, anche in eventuali situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire informazioni utili in tempo reale, con la massima semplicità e immediatezza”, dichiara il Sindaco Piero Pii.

Il Canale WhatsApp Comunale sarà un servizio unidirezionale: il Comune invierà messaggi informativi, garantendo così un flusso di comunicazioni chiaro e organizzato. L’iscrizione è volontaria e gratuita. Per aderire al Canale WhatsApp Comunale, è sufficiente seguire le istruzioni indicate sul sito del comune di Colle di Val d’Elsa. Una volta iscritti non sarà necessario fare altro per ricevere aggiornamenti e avvisi.

Il Comune garantisce il massimo rispetto della privacy: i dati saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Con il lancio di questo nuovo servizio, il Comune di Colle di Val d’Elsa ribadisce il proprio impegno a favore di una comunicazione istituzionale più accessibile, rapida e trasparente, ponendo al centro la sicurezza e il benessere della comunità.

Link per l’iscrizione

Fonte: comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa

