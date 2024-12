Disoccupata sorpresa mentre tentava di appropiarsi di cibo al supermercato

Nel primo pomeriggio, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia di Pisa hanno tratto in arresto una donna, disoccupata e con precedenti penali, per il reato di tentato furto aggravato.

La donna è stata sorpresa all’interno di un supermercato del centro cittadino mentre tentava di trafugare generi alimentari e alcolici per un valore complessivo di 77 euro. L’azione criminosa è stata interrotta grazie all’intervento del personale di vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha immediatamente allertato il 112 NUE.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto all’arresto della donna. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale.

L’Autorità Giudiziaria di Pisa, informata dei fatti nella persona del sostituto Procuratore di turno, che coordina le indagini, ha disposto la liberazione dell’arrestata ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

