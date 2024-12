Il voto contrario di Più Certaldo al bilancio di previsione 2025 del Comune

Le solite promesse ripetute da decenni, poche risorse a disposizione e nessun serio progetto di marketing territoriale. Queste le motivazioni che hanno spinto il Gruppo Civico ad esprimersi negativamente sul Bilancio.

"Bilanci ingessati dalla discutibile gestione dei cantieri PNRR, tempi incerti ed una lunga serie di imprevisti. – le parole del capogruppo Pardo Cellini – Aumenta il costo dei musei a Certaldo Alto, sebbene non sia stato ancora reso fruibile per intero il Palazzo Pretorio. Proprio la necessità di eseguire alcuni interventi di ristrutturazione fu il motivo che portò la Giunta a deliberare il prezzo ridotto del biglietto, adesso dovremmo aspettarci un ulteriore aumento quando dalla prossima primavera saranno approntati i lavori in Casa Boccaccio."

"I documenti programmatici denotano una fastidiosa inerzia, leggiamo in questi atti le solite previsioni da decenni, anche su capitoli importanti, come la realizzazione del secondo lotto della Piscina Fiammetta non ci sono certezze circa le fonti di finanziamento. E se non riuscissimo ad intercettare fonti di finanziamento necessarie per completare i lavori? - Le perplessità espresse dalla consigliera Ilaria Nogara – quali ripercussioni ci dobbiamo aspettare riguardo la gestione dell'impianto?"

I Consiglieri Civici denunciano una politica dei servizzi basata esclusivamente sulla voce di spesa, come se spendere tanto in servizi sia sinonimo di qualità.

"Purtroppo, abbiamo contezza di ampi margini di miglioramento sulla qualità dei servizi erogati, per questo motivo chiediamo di introdurre sistemi di rilevazione della qualità percepita dall'utente, così da avere dati utili alla programmazione dei servizi pubblici e modulare i costi per questi investimenti." - L'intervento conclusivo del Capogruppo

Fonte: Più Certaldo - Ufficio Stampa

