Insetti nel pane in una scuola di San Miniato, Forza Italia contro l'Amministrazione

In relazione all’episodio degli insetti rinvenuti nel pane servito ai ragazzi della Scuola elementare di La Scala, il Coordinamento di Forza Italia San Miniato torna a sottolineare che l’episodio si è ripetuto due volte in quaranta giorni nonostante l’Amministrazione si fosse impegnata a fare verifiche interne.

Il fatto grave è che il Comune di San Miniato ha operato, sulla base di un bando del 7 novembre, una “selezione per la nomina di un consulente per il controllo della qualità e sicurezza alimentare inerente al servizio di ristorazione scolastica comunale”.

Ciò che è accaduto dimostra che tale “consulente” non si è minimamente attivato oppure non ha svolto correttamente il suo incarico, pertanto, ne deriva chiaramente la sua responsabilità in solido con l’Amministrazione per un fatto che avrebbe potuto causare una intossicazione di massa a danno di soggetti particolarmente delicati come sono i bambini in età scolare.

Chiediamo pertanto l’immediata revoca di tale consulente per la sua manifesta inadempienza.

Un ultimo punto ci sembra rilevante: sarebbe stato sicuramente più opportuno commissionare la fornitura del pane ad una o più aziende presenti sul territorio comunale che contribuiscono alla causa pubblica con il pagamento delle loro tasse piuttosto che operare un affidamento diretto ad un operatore con sede fuori comune.

Che ci fosse da accontentare qualcuno?

Coordinamento Forza Italia San Miniato

