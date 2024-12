Installati due nuovi fontanelli a Capraia e Limite

Dopo quelli in via Togliatti e in Piazza Madre Teresa di Calcutta, stamani sono stati inaugurati altri due fontanelli: uno in piazza Negro a Limite sull’Arno e l’altro in piazza Dori a Capraia Fiorentina.

I due fontanelli, che sono già attivi, sono di gestione del Comune di Capraia e Limite.

“E’ una iniziativa molto importante, ha detto il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, che come Amministrazione abbiamo potuto attuare grazie ad un contributo regionale, attraverso l’ATO Toscana Centro, destinato proprio a quei Comuni che maggiormente si sono distinti nella raccolta differenziata”.

“L’obiettivo, ha proseguito il sindaco, non è solo quello di diminuire il quantitativo di bottiglie in plastica in circolazione ma anche di avere una cura maggiore dell’ambiente in cui viviamo. Ringrazio i cittadini per i loro comportamenti virtuosi e l’impegno costante verso una gestione sostenibile dei rifiuti. Non è un caso se anche quest’anno siamo stati confermati “Comune riciclone” e in questa ottica vogliamo fare sempre di più e meglio attivando ulteriori servizi sul territorio come i fontanelli, offrendo una alternativa sostenibile per i cittadini”.

All'inaugurazione presente il sindaco Alessandro Giunti, il vicesindaco Edoardo Antonini, gli assessori Rosanna Gallerini, Angela Centi e Paolo Giuntini e i consiglieri Michele Puccioni presidente della Commissione ambiente, Claudio Ometto con delega all'ambiente e Valentina Pini.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

