Manifesti natalizi della Lega strappati dai cartelloni stradali nel pisano

"Registro con amarezza, pur se non mi sorprendo, che alcuni miei manifesti augurali, affissi nel pisano, in vista delle prossime festività natalizie siano stati strappati-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega."

"Probabilmente, la frase:" Difendiamo i nostri valori" ed aver augurato un classico "Buon Natale" ha turbato, per me inspiegabilmente, qualcuno-prosegue il Consigliere."

"Peccato, perchè il mio intendimento era esclusivamente quello di ribadire la valenza di alcuni fondamentali principi come quello, appunto, del Santo Natale-precisa l'esponente leghista." "Valori che la Lega difende da sempre e non sarà certo il gesto dei soliti ignoti a farci rinnegare le nostre ferme convinzioni-conclude Elena Meini.

Fonte: Ufficio Stampa

