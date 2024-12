Turismo a Vinci, nasce la Carta per il Turista Enogastronomico Sostenibile

Anche il Comune di Vinci aderisce alla campagna di comunicazione per il lancio della CarTES, la Carta del Turista Enogastronomico Sostenibile, un progetto inedito a livello globale e di primaria importanza per i temi del turismo sostenibile, frutto della collaborazione di otto organizzazioni nazionali e internazionali. CarTES è un documento è destinato a diventare un progetto pilota per l’applicazione su larga scala a livello europeo.

Vinci è coinvolto poiché il Comune aderisce alle associazioni nazionali del Vino e dell'Olio, alla Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, alla Unpli attraverso la Pro Loco e alla Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo, che sono fra i soggetti promotori del progetto.

CarTES sarà diffusa nei 24 Paesi aderenti all’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, e tradotta nelle lingue locali per garantirne la massima accessibilità.

Verrà avviata una stretta collaborazione con altri Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa per ampliare ulteriormente la portata del progetto.

La Carta per il Turista Enogastronomico Sostenibile vuole essere un primo e utile strumento per trasformare l'interesse nel turismo enogastronomico in comportamenti concreti in grado di generare benefici duraturi e diffusi, per consentire ai viaggiatori di fare esperienza dell’enogastronomia nel rispetto dell’ambiente, della cultura e delle comunità locali. Fornisce indicazioni e suggerimenti pratici e risposte a domande sempre più avvertite come ineludibili, quali, ad esempio, come orientarsi nella scelta tra destinazioni certificate green? In che modo è possibile calcolare l’impronta ecologica individuale? Perché adottare un regime alimentare più sano come la Dieta Mediterranea? Tutto ciò mostrando al contempo il razionale che sta alla base. Non è una semplice lista di buone pratiche che si dovrebbero adottare prima, durante e dopo il viaggio, ma un vero e proprio strumento che educhi, promuova e stimoli comportamenti sostenibili spiegandone le ragioni.

Questa iniziativa rappresenta un primo step di un percorso più ampio mirato alla creazione di una rete di consapevolezza e collaborazione che stimoli l’intero comparto agroalimentare e vitivinicolo italiano, dall’essere un’eccellenza in termini produttivi e sostenibili, a divenire un riferimento nell’ambito turistico grazie alla diffusione di buone pratiche e modelli di comportamento virtuosi.

La carta si può scaricare direttamente dal sito ufficiale del progetto.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

