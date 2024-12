Alcol e droghe: due intossicati al PalaModì durante il “Magia Franchino”

Un quarantunenne di Volterra e un ventinovenne di Ponsacco si sono intossicati in occasione del “Magia Franchino” l’evento iniziato ieri alle ore 18 e concluso questa mattina alla 5 per celebrare il grande vocalist scomparso quest’anno.

Il quarantenne avrebbe assunto sostanze stupefacenti, mentre il giovane di Ponsacco sarebbe arrivato in pronto soccorso per abuso di alcolici.

Come riportato dal quotidiano Il Tirreno, le ambulanze della Svs di via San Giovanni sono intervenute presso il palazzetto dello sport di Porta a Terra per soccorrere i due giovani che avevano abusato rispettivamente di droga e alcol.

Il quarantunenne è finito in overdose e per farlo riprendere i sanitari gli ha somministrato d’urgenza il “narcan”, una molecola derivante derivata dall'ossimorfone.

Nel secondo caso, invece, un giovane id Ponsacco è stato trasportato in ospedale completamente ubriaco.

