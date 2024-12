Campinoti sui sei mesi di Mantellassi: a Empoli la sicurezza è diventata una emergenza

Dopo aver letto il riepilogo dei primi 6 mesi di mandato che il nostro amato sindaco ha dato alla stampa, pur confermando che l’impegno per essere onnipresente è stato davvero grande, secondo solo all’imbattibile Eugenio Giani.

Ma se si va a guardare concretamente mai come adesso a Empoli la sicurezza è diventata una emergenza una situazione completamente sottovalutata, in questi primi sei mesi di governo Mantellassi abbiamo rischiato di perdere il controllo, le aggressioni, risse, accoltellamenti, come quella avvenuta in pieno centro al Ci.Risiamo, sono oramai diventate la normalità; il top della propaganda si è raggiunto con un muro buttato giù al parco Mariambini, sostituito con una ridicola e inutile inferriata, costato quasi 200.000 euro solo per questa cosa, per il resto, nulla di nulla è cambiato nel parco o in piazza stazione, come già dalla campagna elettorale avevo anticipato sdarebbe avvenuto.

Purtroppo di quello sbandierato potenziamento della polizia municipale non si è visto assolutamente niente, grazie solo all governo nazionale abbiamo una presenza maggiore di polizia e carabinieri nella nostra città pronti a intervenire e con la loro presenza a prevenire e dissuadere chi vuole delinquere, ma da sola non è sufficiente.

Vediamo quindi cosa succede quando la magia delle luci del Natale si spegneranno e la carrozza con bianchi cavalli torneranno zucca e topolini. Non basta Empoli Città del Natale senza alcuna novità e senza alcuna discontinuità ( Promessa ma non mantenuta) a rendere il centro di Empoli più sicuro. Sicurezza, vivibilità e riqualificazione di alcune zone limitrofe al centro, nuove iniziative culturali sono le condizioni necessarie per far vivere il centro 365 giorni.

Concludo sottolineando il silenzio assoluto e l’assenza di ogni intervento per risolvere il problema dell’Ufficio tecnico del Comune, altro nodo storico di questo Comune che blocca lo sviluppo anche economico della nostra Città, da Mantellassi mi sarei aspettato una svolta che non c’è stata.

Buon Natale a Tutti

Simone Campinoti Gruppo Consiliare Forza Italia “Empoli del Fare”

