Controlli dei carabinieri di Pisa nel capoluogo e nell'Hinterland

I carabinieri di Pisa hanno deferito quattro persone per guida in stato di ebbrezza, una per detenzione

abusiva di armi/munizione e un’altra per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato tre automobilisti che, sottoposti ad accertamenti con etilometro, sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito.

A seguito di un sinistro stradale senza feriti, i carabinieri hanno sottoposto il conducente dell'auto coinvolta all'alcoltest. Questo è risultato con un tasso superiore a quattro volte il limite previsto dalla legge. In ognuna delle circostanze, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà e al ritiro delle patenti di guida.

Nell’hinterland è stato invece denunciato per detenzione abusiva di armi, un 36enne incensurato trovato in possesso di una scatola contenente 41 colpi calibro 22 L.R., custoditi all’interno del vano porta oggetti della sua auto.

Infine, sempre a Pisa, un altro soggetto è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. All'interno della sua vettura è stato rinvenuto un tubo in metallo della lunghezza di 50 cm.

