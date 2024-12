Natale "amaro": sequestri e multe dei NAS in alcune pasticcerie del pisano

I carabinieri del NAS di Livorno, hanno effettuato un controllo in una nota pasticceria a Pontedera dove l’imprenditore risultava esporre in vendita panettoni preconfezionati artigianali sprovvisti delle indicazioni e diciture obbligatorie per il consumatore. I militari hanno sequestrato in via cautelare circa 23 kg dei alimenti per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro.

Una pasticceria di Pisa, è stata multata a causa di violazioni alle norme igienico sanitarie. Il laboratorio di produzione e deposito alimenti, riversavano infatti in precarie condizioni

igienico precarie. I NAS hanno inoltre ritrovato un ratto morto e numerosi infestanti (blatte) in esche di monitoraggio poste in vari punti della pavimentazione.

Per entrambe le attività sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro.

Notizie correlate