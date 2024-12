Timenet Empoli Pallavolo vince 3-2 contro Firenze Ovest Pallavolo

Vittoria sudata fino all’ultimo minuto per la Timenet Empoli Pallavolo che ha impiegato quasi 2 ore per imporsi su Firenze Ovest Pallavolo 3-2 in un match che ieri sera ha scatenato il tifo sugli spalti del PalAramini di Empoli. Le giallonere hanno trovato un degno avversario oltre la rete e con i parziali di 21-25; 25-13; 24-26; 25-17; 15-12 sono riuscite a restare sul podio della classifica provvisoria a quota 32

punti alla pari con Euroripoli Volley.

“Con i migliori Auguri di Sereno Natale e Felice Anno Nuovo – dichiara il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – voglio ringraziare tutto lo staff, gli sponsor che da anni ci sostengono, il popolo giallonero che ci segue supportandoci sempre e specialmente le nostre straordinarie ragazze che in questo lungo cammino molto impegnativo ci hanno già regalato tante emozioni e soddisfazioni con un incredibile spirito di gruppo. Sono onorato e orgoglioso di avere queste atlete con noi, nella convinzione che arriveremo molto lontano”.

Coach Marco Dani lo segue: “Mi unisco agli Auguri del Presidente per tutti. La partita è stata con alti e bassi, peccato perché con maggiore lucidità si poteva alzare l’asticella ottenendo qualcosa di più. Non è stato possibile perché abbiamo trovato nell’altra metà campo una squadra con molta grinta, determinazione e voglia di fare. Onore dunque al merito dell’avversario che ha giocato una buona pallavolo. Sfrutteremo la pausa di queste Festività per riprenderci anche da qualche infortunio e lavorare per iniziare la seconda parte del Campionato nel migliore dei modi”.

Il match non inizia bene per la Timenet che si trova doppiata 3-6 e poi sempre a rincorrere le avversarie fino al 10-15 su cui coach Dani chiama il suo secondo time out. La partita si fa più combattuta nella seconda parte con la ripresa delle giallonere che arrivano al 18-21 costringendo l’allenatrice Paola Ronconi a fermare il gioco.

Nonostante un servizio sbagliato proprio sul set point, le fiorentine non mollano e si aggiudicano il parziale 21-25.

Situazione capovolta nel secondo set quando viene fuori l’orgoglio giallonero che consente alle empolesi di prendere in contropiede le ospiti portandosi in vantaggio fino all’11-5. Coach Ronconi richiama le sue ragazze ma invano e la Timenet miete punti soprattutto in attacco arrivando al raddoppio 20-10 e da lì a chiudere a proprio favore 25-13.

La partita si accende nel parziale successivo quando le due formazioni duellano punto su punto e le giallonere faticano a tenere il vantaggio.

Il set procede in parità con l’alternarsi al comando fino a che sul 23-22 l’allenatrice blu amaranto chiede il break. Il coach empolese la segue a breve quando le sue atlete sprecano l’occasione con un errore di battuta che le porta sotto 24-25 e poi alla sconfitta 24-26.

Benché partite in vantaggio, le giallonere si ritrovano ancora a combattere sulla parità commettendo qualche errore di troppo. Il potente richiamo di coach Dani sul 12-13 funziona e la Timenet ritrova lo slancio per staccare le avversarie 16-13 e dopo 21-16, affondando attacchi ed ace che le consentono di vincere 25-17.

Con il tifo trascinante sugli spalti le giallonere non perdono la determinazione e tengono le redini arrivando al cambio campo del tie-break 8-5, per procedere spedite fino al 13-8 su cui giunge il time out avversario. L’incoraggiamento finale di Dani infonde alle empolesi lo spirito giusto per chiudere set e partita 15-12.

La Timenet con questa vittoria si porta a quota 32 punti, a pari merito ma al secondo posto in classifica alle spalle di Astra Chiusure Lampo di Euroripoli. La prossima partita sarà fuori casa in terra fiorentina, l’11 gennaio 2025 alle ore 18.00, contro il Bisonte Volley Company.

TABELLINO

PARZIALI: 21-25;25-13;24-26;25-17;15-12.

I ARBITRO: Luca Razzolini

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Buggiani (5), Mazzini (9), Donati (22), Francini (10), Tagliavia (8), Benvenuti (17), Tellini (1), Caggiano (L2), Giraldi, Salvestrini, Fantino, Mancuso (n.e.).

FIRENZE OVEST ASD: Santucci (10), Fodde (4), Balli (1), Porcello (6), Baldinotti I. (12), Sborigi (12), Morelli, Galiberti (L2), Ermini, Tempestini (n.e.), Lampredi (n.e.), Baldinotti A. (n.e.), Rogai (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Buggiani (Capitano), Mazzini, Donati, Francini, Tagliavia, Benvenuti, Tellini (L1).

STARTING FIRENZE OVEST: Santucci (Capitano), Fodde, Balli, Porcello, Baldinotti I., Sborigi, Morelli (L1).

