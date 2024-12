Zambito annuncia emendamento in Senato sulla Fi-Pi-Li

Un emendamento del Partito democratico chiede il finanziamento della progettazione relativa alla tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze per procedere con i non più rinviabili interventi di quadruplicamento della linea.

"Si tratta di un atto importante da non meno di 10 milioni di euro - dice la senatrice Pd Ylenia Zambito -, che ha visto la prima firma del deputato Simiani e dei colleghi toscani e che doveva essere inserito nella manovra di bilancio alla Camera, ma non c'è stato niente da fare, non è stato approvato: lo presenterò io in Senato".

"Da anni, come Pd, portiamo avanti la battaglia sul quadruplicamento di tutta la tratta tra Livorno, Pisa e Firenze, soluzione posta anche dal recentissimo rapporto Pendolaria di Legambiente ma, purtroppo – ricorda –, nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rfi 2022-2026 non sono stati inseriti gli interventi relativi alla tratta ferroviaria Empoli-Pisa. Al ministro Salvini, che aveva promesso di realizzare le opere necessarie quando intervenne a Confindustria nell'aprile 2023, era stata indirizzata un'interrogazione parlamentare della quale ero prima firmataria: avevo chiesto con i colleghi Franceschelli e Parrini quali iniziative urgenti volesse intraprendere per correggere tale mancato inserimento, ma non c'è mai stata risposta. La velocizzazione tra i tre centri principali del nord della Toscana e le stazioni presenti sulla linea non è più rinviabile visto che il rapporto Legambiente ci ha dato ragione evidenziando come la tratta sia fra le dodici peggiori d'Italia e la peggiore nella regione".

"E inoltre – spiega – non sono state fornite le ragioni del perché l’indirizzo del Ministero diverga rispetto agli impegni sottoscritti e alle dichiarazioni che al tempo diffuse Salvini a mezzo stampa sul collegamento veloce Firenze Pisa e il quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa. Salvini doveva anche chiarire se fosse prevista la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale, la quale consiste nel collegamento dell'interporto Vespucci con le linee ferroviarie Pisa-Vada e Firenze-Pisa, snodo fondamentale per il traffico merci. Insomma i soldi messi dal precedente governo anche con l'aiuto dell'allora segretario Pd Enrico Letta, sia per la Pisa-Firenze che per l'ultimo miglio della linea fino a Livorno, sono stati tolti dal governo Meloni".

"Cercheremo, come parlamentari Pd, di fare ripartire tutto nonostante i leghisti toscani che, tra silenzi assordanti, sono concentrati a non dare noia al proprio capo partito Salvini: spero che almeno al Senato, la Lega sia più collaborativa nell'interesse della comunità toscana”, ha concluso Zambito.

Ylenia Zambito, senatrice del Partito Democratico

