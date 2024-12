Addobbi natalizi e prodotti non conformi, nel Pisano oltre 190mila articoli sequestrati

In vista del Natale la guardia di finanza ha passato al setaccio numerosi esercizi commerciali che vendono luci e addobbi, in contrasto al commercio di materiale non conforme alle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti con la corretta marcatura CE. Impegnati nella provincia di Pisa i finanzieri del gruppo Pisa, delle Compagnie di Pontedera e San Miniato e della Tenenza di Volterra: nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati circa 190mila articoli non conformi tra luci e decorazioni, lampadine, adattatori e prolunghe.

In particolare le fiamme gialle di Pisa hanno sequestrato oltre 178mila prodotti contraffatti o privi delle certificazioni di sicurezza e delle indicazioni per i consumatori, posti in vendita all'interno di un negozio vicino alla stazione. La merce potenzialmente pericolosa, spiegano i finanzieri, costituita da articoli natalizi, giocattoli e accessori per tabacchi da fumo, era regolarmente esposta sugli scaffali dell'esercizio aperto al pubblico nonostante il titolare, un cittadino di nazionalità cinese, fosse gravato da un provvedimento inibitorio alla vendita disposto dal sindaco per precedenti irregolarità. Poiché i prodotti, di dubbia provenienza, riproducevano brand di noti cartoni animati ed erano privi di etichettatura e marcatura CE, i militari hanno sequestrato oltre 12mila articoli contraffatti tra peluches, giocattoli, carte da gioco, cuffiette, 6.500 articoli natalizi e 160.000 accessori da fumo tra filtri e cartine.

Acquisita inoltre la documentazione utile a ricostruire la filiera illecita, il valore della merce posta sotto sequestro è stimato in circa 190mila euro. Denunciato il titolare dell'esercizio per i reati di commercio di prodotti con segni falsi, frode in commercio, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità mentre, per la vendita di prodotti privi dei requisiti di sicurezza, è stato segnalato alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sanzioni amministrative.

