“Ali sulla Palude”, un corso di Birdwatching a Cerreto Guidi. Partecipazione è gratuita

Il Birdwatching, che lega il piacere di passeggiare alla conoscenza della natura, è un’attività interessante e coinvolgente. Per chi già lo conoscesse e intendesse approfondire, e a maggior ragione per chi vi si voglia avvicinare per la prima volta, Cerreto Guidi offre un’opportunità nelle prossime settimane.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, in collaborazione con le Riserve regionali della Toscana e il contributo della Regione Toscana, organizza un corso rivolto a chi ama fare escursioni nella natura e vorrebbe cominciare ad osservare e riconoscere le varie specie di uccelli che si incontrano passeggiando in ogni tipo di ambiente.

Gli incontri di “Ali sulla Palude” sono in programma venerdì 10 e venerdì 17 gennaio alle ore 21,00 nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi. I due appuntamenti promossi per apprendere le basi teoriche e i criteri di riconoscimento, sono condotti da Enrico Zarri, guida ambientale che pratica da sempre il Birdwatching.

Seguiranno due uscite nel Padule di Fucecchio, sabato 25 gennaio e sabato 1° febbraio alle ore 9,00 per testare le nozioni apprese e arricchire le osservazioni; è necessario fornirsi di un binocolo.

Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti ed è gratuito con iscrizione obbligatoria.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cerreto Guidi

Notizie correlate