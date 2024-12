Incidente a San Miniato, scontro frontale tra due auto a La Serra

Incidente questa mattina a La Serra, nel comune di San Miniato. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Maremmana. Sul posto, intorno alle 7.20, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Estratto e affidato al personale sanitario il conducente di una delle due auto dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza mezzi e luoghi coinvolti nel sinistro. Due le persone rimaste ferite, trasportate all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. In corso gli accertamenti sulla dinamica.

