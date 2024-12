L'Abc Solettificio Manetti scende in campo per due quarti, Lucca ringrazia e difende la vetta

L’Abc Solettificio Manetti gioca per due quarti. Poi, al rientro dall’intervallo, cala il buio. Così il Basketball Club Lucca ringrazia e scappa via, espugnando il PalaBetti con un 54-80 che la dice lunga sull’ennesima, sterile prestazione gialloblu. Al netto delle assenze, con lo squalificato Lazzeri in tribuna e con Corbinelli e Falaschi in panchina solo per onor di firma, all’Abc mancano verve, intensità e gioco di squadra. E se fino all’intervallo i gialloblu riescono a restare a contatto con la capolista, il problema nasce quando, dagli spogliatoi, rientra soltanto Lucca.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Rosi, Azzano, Cantini

Lucca: Landucci, Lippi, Del Debbio, Trenti, Pierini

Le triple di Azzano e Gutierrez inaugurano la sfida, seguite dalla penetrazione di Cantini che vale l’8-2. Per gli ospiti, però, ci pensa Del Debbio a tenere i suoi incollati dalla lunga distanza, fino al sorpasso a firma Lippi dalla lunetta (8-10 dopo 6 minuti). Il gioco a due tra Cantini e Azzano vale la nuova parità a quota 11, finché Trentin e Dubois spingono l’allungo biancorosso e scrivono 12-18 alla prima sirena.

Allungo che prosegue all’inizio del secondo quarto, con la tripla di Dubois a scrivere 12-21, mentre quattro punti di Cantini provano a mettere una pezza (16-23 al 12′). Sul nuovo +9 a firma Simonetti, la difesa castellana alza l’intensità e due giocate di Gutierrez riportano i gialloblu a contatto, finché il rimbalzo offensivo di Azzano scrive 30-32 a metà frazione. La rimonta locale si concretizza con il solito Gutierrez, che impatta a quota 32 suggellando un parziale di 16-7. Coach Olivieri si rifugia così nel time out e al rientro Lucca scappa di nuovo, piazzando un break di 0-9 che indirizza la sfida fino al 34-43 su cui si va all’intervallo.

Vignali, lasciato solo in mezzo all’area, aggancia la doppia cifra di vantaggio, seguito dalla tripla di Dubois che vale il 35-48 dopo due giri di cronometro. Mentre l’Abc fatica a trovare ritmo e giocare insieme, affidandosi per lo più a conclusioni personali, Lucca scava il solco toccando il 38-52 a metà frazione, che diventa 46-63 all’ultimo riposo.

Così nella quarta frazione, con la gara ormai ampiamente ipotecata, e a fronte di una reazione castellana che non arriva, la capolista ringrazia e allunga a dismisura.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKETBALL CLUB LUCCA 54-80

Abc Solettificio Manetti: Ciano 5, Rosi 3, Ticciati 2, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani 2, Carzoli, Falaschi ne, Azzano 13, Nnabuife 3, Cantini 8, Gutierrez 18. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 14/37 (38%) da due, 5/28 (18%) da tre, 11/18 (61%) ai liberi, 40 rimbalzi (10 off, 30 dif), 4 assist.

Basketball Club Lucca: Landucci, Brugioni, Lippi 11, Dubois 15, Barsanti ne, Simonetti 13, Tempestini, Del Debbio 14, Vignali 7, Pierini 2, Candigliota, Trentin 18. All. Olivieri. Ass. Pizzolante, Giuntoli.

Stats totali: 19/34 (56%) da due, 11/29 (38%) da tre, 9/17 (53%) ai liberi, 43 rimbalzi (5 off, 38 dif), 16 assist.

Parziali: 12-18, 34-43 (22-25), 46-63 (12-20), 54-80 (8-17)

Arbitri: Barbarulo di Vinci, Pampaloni di Terranuova Bracciolini.