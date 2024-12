Rubano 15 bottiglie di alcolici da un supermercato, inseguiti e arrestati

Dopo aver riempito due borse con 15 bottiglie di alcolici in un supermercato hanno tentato la fuga a bordo di un'auto ma, inseguiti dai carabinieri, sono stati bloccati e arrestati. È successo sabato intorno alle 13 a Pomarance: scattata la segnalazione tempestiva del direttore del negozio, i carabinieri di Pontedera e Pomarance si sono messi sulle tracce dei fuggitivi rintracciandoli lungo la strada che collega Pomarance a Lajatico.

Una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Pontedera, impegnata in un altro servizio, ha infatti intercettato l'auto e dopo aver chiesto rinforzi, li ha seguiti a distanza. Infine un posto di blocco appositamente predisposto ha permesso ai militari di bloccare i due uomini, che non hanno opposto resistenza. All'interno dell'auto sono state ritrovate le bottiglie rubate, restituite al legittimo proprietario. I due arrestati con l'accusa di furto aggravato, sono stati accompagnati presso la Compagnia di Pontedera e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, rimessi in libertà.

