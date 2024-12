Terminate le riprese della serie TV 'L’altro ispettore' a Lucca

Si sono concluse le riprese della nuova fiction RAI “L’altro ispettore”, che affronterà l’importante tema delle morti bianche con una trama ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Dopo aver girato in alcuni dei luoghi più iconici del centro storico, la troupe ha concluso i lavori nella sede comunale di Palazzo Santini, trasformato per l’occasione nell’Ispettorato del Lavoro di Lucca e nell’ufficio del protagonista, l’ispettore Domenico Dodaro, interpretato dal celebre attore Alessio Vassallo.

Il cast di attori vede la presenza, tra gli altri, anche di Cesare Bocci, Francesca Einaudi, Barbara Enrichi e Massimiliano Galligani.

La serie, prodotta da Anele, ha già ottenuto risonanza nazionale, con articoli su quotidiani e magazine, e grande visibilità sui social. Gli stessi attori protagonisti, sui loro profili social, hanno condiviso con grande frequenza immagini dei set e della città, accompagnate da commenti entusiasti sulla bellezza di Lucca.

L’amministrazione comunale esprime gratitudine a Rai Fiction, alla casa di produzione Anele ed all’amministratrice delegata Gloria Giorganni, alla troupe e a tutte le maestranze per la professionalità dimostrata e per aver limitato al massimo i disagi per i cittadini. Le riprese si sono svolte con grande collaborazione, grazie ad un dialogo costante tra la produzione e gli uffici comunali competenti.

La presenza del set ha suscitato grande curiosità tra i cittadini, che in gran numero hanno voluto osservare da vicino i luoghi delle riprese. A coronare il clima di festa, nell’ultimo giorno di lavorazione a Palazzo Santini, attori, troupe e cast hanno realizzato un video di auguri di Natale, pubblicato poi sui social di Alessio Vassallo.

La fiction dovrebbe essere trasmessa nella prossima stagione autunnale/invernale e sarà articolata in sei puntate, suddivise in tre serate. Oltre a rappresentare un importante indotto economico per Lucca durante le riprese, la fiction contribuirà a promuovere ancora la città a livello nazionale, incrementando ulteriormente la visibilità e l’attrattività turistica.

“Ringrazio Rai Fiction, Anele e tutto lo staff della produzione per aver scelto Lucca come set di questa nuova e importante serie televisiva", dichiara l'Assessore al turismo Remo Santini.

"La collaborazione tra la città e la troupe è stata davvero eccellente, dimostrando ancora una volta che Lucca è pronta ad accogliere progetti di alto livello come questo. La fiction sarà un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città, che ancora una volta si conferma un luogo ideale per il cinema e la televisione.

Non vediamo l’ora di vedere Lucca sul piccolo schermo e di raccogliere i frutti di questa importante visibilità. Un plauso particolare allo sportello Cinema dell’ufficio turismo per l’ottimo lavoro svolto”, conclude Santini.

Lucca si prepara dunque a un autunno ricco di emozioni, con “L’altro ispettore” pronta a portare il fascino della città nelle case di milioni di italiani.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

