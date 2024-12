Terre di Spezierie: visita guidata con Lorenza Camin, direttrice scientifica del Museo della Ceramica

L’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella , attiva dal 1221, che ha colto l’occasione per esporre alcune ceramiche di Montelupo provenienti dai suoi depositi. Nota per la creazione dell’Acqua della Regina, introdotta alla corte francese da Caterina de’ Medici, l’officina conserva una preziosa collezione di manufatti risalenti al periodo tra il 1580 e il 1620, simbolo della lunga tradizione farmaceutica fiorentina.

L’Antica Spezieria Serristori (Figline Valdarno), parte dell’ospedale fondato nel 1399 da Ser Ristoro Serristori. Le visite guidate organizzate in questa sede sono andate tutte esaurite nel mese di dicembre, testimoniando il grande interesse per la sua collezione di maioliche, albarelli e ampolle del XVI e XVII secolo, oltre che per opere d’arte di rilievo come il Redentore di Matteo Rosselli (1640 circa).