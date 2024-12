Come sono andate le giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Quarto acuto consecutivo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, corsari a Firenze sponda Pino per 67-75. Dopo il botta e risposta iniziale, i gialloblu prendono il largo nella seconda frazione piazzando un break di 13-23 che manda tutti al riposo sul 27-39. Al rientro la reazione fiorentina riapre completamente i giochi (44-46 al 30′), ma in una quarta frazione scoppiettante e con gli attacchi sugli scudi, l’Abc alza l’intensità e tinge la volata di gialloblu.

Prossimo impegno lunedì 6 gennaio alle 21 al PalaBetti contro Firenze Basketball Academy.

Pino Firenze – Abc Castelfiorentino 67-75

Tabellino: Rosi 6, Ticciati 23, Vallerani, Leti 4, Marchetti 8, Carzoli, Bartolini 3, Damiani 8, Fabrizzi, Viviani 23, Niccolini, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 14-16, 13-23, 17-7, 23-29

UNDER 19 REGIONALE

Si chiude con un derby amaro il 2024 dei ragazzi di Carlo Gozzi, che cadono sul parquet del Biancorosso Empoli per 68-37. Gara subito indirizzata dai padroni di casa, che toccano la doppia cifra di vantaggio al 10′ per poi amministrare il divario e andare negli spogliatoi sul 36-21. Nella ripresa i gialloblu provano a rientrare, ma un nuovo parziale locale mette definitivamente l’ipoteca alla terza sirena, tanto che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 11 gennaio alle 16 al PalaBetti contro Baloncesto

Biancorosso Empoli – Abc Castelfiorentino 68-37

Tabellino: Bini 6, Altamore, Bernardoni 3, Kamberaj 7, Giglioli 5, Macalindong 5, Baldi, Barlabá, Fiorentini, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 18-6, 18-15, 18-10, 14-6

UNDER 17 GOLD

Per un derby lasciato a Empoli, un altro prende la via di Castello. E’ quello dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Empoli chiudono la pratica Biancorosso sul 40-55. Se l’equilibrio è il grande protagonista della prima frazione, nel secondo quarto l’inerzia si sposta completamente dalla parte dei gialloblu, che scavano il solco piazzando un break di 4-20 per il 16-34 a metà gara. Così nella seconda parte l’Abc rispedisce indietro i tentativi locali di riaprire la sfida, amministrando con autorità fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 4 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Valdelsa.

Biancorosso Empoli – Abc Castelfiorentino 40-55

Tabellino: Bufalini 16, Pagliai 4, Costantini 10, Fedeli 9, Bini 5, Baldi 8, Garbetti 1, Rosi 2, Simoncini, Zampacavallo, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 12-14, 4-20, 15-15, 9-6

UNDER 15 GOLD

Prosegue a Valdisieve la corsa dei ragazzi di Marco Guerriero, che nella prima giornata di ritorno espugnano il parquet fiorentino per 55-80. Gara in bilico nella prima parte, con le squadre che procedono a braccetto fino all’intervallo lungo, quando il tabellone segna 30-28. Al rientro dagli spogliatoi, però, i gialloblu alzano l’intensità difensiva e cambiano marcia, piazzando il break che indirizza la sfida: 42-53 alla terza sirena. Un divario che nell’ultimo quarto si allarga a dismisura, con l’Abc che prende il largo e scappa definitivamente.

Prossimo impegno giovedì 9 gennaio alle 16:30 al PalaBetti contro Laurenziana.

Valdisieve Basket – Abc Castelfiorentino 55-80

Tabellino: Paniccià 7, Pagliai 19, Di Carlo 29, Bertelli 3, Profeti 5, Pirrone 8, Giovannoni 1, Bianchi 3, Capuana 2, Bufalini 1, Di Vilio 2, Capocchini. All. Guerriero.

Parziali: 10-10, 20-18, 12-25, 13-27

UNDER 14 GOLD

Dopo Reggello, altra big sulla strada dei ragazzi di Marco Guerriero, che a Firenze cedono il passo al Firenze 2 per 65-39. Un buon approccio permette ai gialloblu di stare al passo dei locali nella prima frazione, preludio però ad un secondo quarto in cui i fiorentini prendono in mano il controllo e allungano toccando il 33-20 a metà gara. Nella ripresa un nuovo break locale permette ai padroni di casa di mettere l’ipoteca già alla terza sirena (50-30), così nell’ultimo quarto l’Abc può soltanto rincorrere.

Prossimo impegno sabato 11 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Virtus Siena.

Firenze 2 Basket – Abc Castelfiorentino 65-39

Tabellino: Barbieri 2, Profeti 9, Giovannoni 5, Bertelli 10, Pirrone 11, Torregrossa 2, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Scherillo, Faffi. All. Guerriero.

Parziali: 14-13, 19-7, 17-10, 15-9

UNDER 13 REGIONALE

Non riesce il colpaccio ai ragazzi di Giovanni Corbinelli, che tra le mura amiche si arrendono di fronte alla Virtus Siena: 38-49 il finale al PalaBetti. Ottimo avvio per la truppa castellana, che approccia con intensità chiudendo la prima frazione sul 12-10. Nel secondo quarto, però, la risposta virtussina arriva puntuale, con gli ospiti che girano l’inerzia e passano a condurre (18-27 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu provano a rientrare, ma Siena è brava a difendere il vantaggio e gestire la volata.

Prossimo impegno giovedì 9 gennaio alle 19:30 sul parquet del Costone Siena.

Abc Castelfiorentino – Virtus Siena 38-49

Sono scesi in campo: Costa, Zaccagnino, Sordi, Marzuoli, Iori, Allegra, Vanni, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Cetti, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 12-10, 6-17, 11-11, 9-11

UNDER 15 FEMMINILE

Si chiude sul parquet della capolista la prima fase delle ragazze di Alberto Ciampolini, che al cospetto del Costone Siena sono costrette ad arrendersi per 103-21. Troppo il divario tra le due formazioni, con le gialloblu non possono far altro che rincorrere per tutti i quaranta minuti.

Adesso riposo in attesa del calendario della seconda fase.

Costone Siena – Abc Castelfiorentino 103-21

Tabellino: Montanelli 2, Jahelezi N. 3, Antognotti 10, Dainelli 4, Zenarti 2, Nespola, Ciampolini, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi S., Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 27-3, 32-4, 25-6, 11-8

MINIBASKET

Weekend di tornei per il pianeta minibasket Abc.

Gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicola Banchelli hanno chiuso con uno splendido terzo posto l’esperienza fuori porta al tradizionale appuntamento con “Un canestro per Bologna”. Nella due giorni di Zocca i mini cestisti gialloblu hanno collezionato due vittorie, ai danni di Valdisieve e Ravenna, e due sconfitte, contro Budrio e la formazione croata di Kastav, rispettivamente prima e seconda classificata, chiudendo così con la medaglia di bronzo al collo.

Gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà sono stati invece protagonisti del trofeo casalingo “Scoiattoli sotto l’albero“, al quale hanno preso parte Baloncesto Firenze, Poggibonsi Basket, Montesport, Bellaria Pontedera ed Etrusca San Miniato. I biancoviola di Baloncesto hanno conquistato la finalissima contro Poggibonsi, mentre il Montesport si è aggiudicato la medaglia di bronzo superando i padroni di casa dell’Abc Castelfiorentino. Quinto posto, infine, per la Bellaria Pontedera, che ha avuto la meglio sull’Etrusca San Miniato. Le tre finali hanno fatto seguito alle gare di qualificazione, che si sono svolte durante la mattina con le sei squadre suddivise in due gironi.

Dopo la sosta natalizia, primi a tornare in campo saranno gli Aquilotti Small, impegnati nella BBF Befana Cup organizzata dal 4 al 6 gennaio dalla Baloncesto, mentre sabato 4 gennaio alle 16 gli Esordienti faranno visita alla Virtus Certaldo per il mini derby della Valdelsa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

