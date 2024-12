Feste, potenziato servizio d'ordine da Prefettura di Prato

Nel pomeriggio di ieri 23 dicembre si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato in linea con le recenti indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno in seguito ai fatti avvenuti a Magdeburgo, in Germania, per una rinnovata analisi delle esigenze in materia di ordine e sicurezza pubblica per le festività natalizie e di fine anno. Nel corso dell’incontro è stato disposto il potenziamento delle misure organizzative, di vigilanza e di sicurezza da porre in essere in occasione dei principali eventi in programma nel territorio, per i quali è atteso un particolare afflusso turistico, commerciale e religioso, anche in relazione alle cerimonie locali connesse all’apertura del Giubileo. Tali misure si affiancano a quelle già individuate in occasione della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’11 dicembre scorso, che verranno assicurate dalle Forze di polizia e che si avvarranno del concorso della Polizia municipale.

Notizie correlate