BE-M5S: "Metodi inadeguati di sensibilizzazione della cittadinanza"

Nell'ultimo Consiglio comunale di Empoli i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli hanno presentato 3 atti che affrontano temi molto importanti per i cittadini e il territorio, ovvero: inquinamento, ambiente e uso di sostanze stupefacenti. Di seguito il comunicato.

Nello specifico, l'ordine del giorno che trattava di inquinamento richiedeva una maggiore attenzione e un implementazione degli attuali sistemi di controllo e monitoraggio di tutti gli agenti inquinanti che esistono e persistono nel Comune. Dall’aria, all’acqua, al suolo. Sebbene la situazione attuale non sia critica, emergono degli aspetti da approfondire e soprattutto da tenere sotto controllo continuo. Secondo l’odg, il rapporto di collaborazione con ARPAT deve essere implementato anche attraverso la fornitura di strumentazione più moderna e efficace per far fronte ad un aumento di urbanizzazione e industrializzazione che inevitabilmente porta con sé un incremento di sostanze tossiche nell’ambiente. Un atto che attenziona un problema direttamente collegato con la salute pubblica. Ebbene la maggioranza ha ritenuto che questi interventi non fossero necessari e, senza una spiegazione valida, ha rigettato la proposta.

Il secondo odg riguardava l’ambiente. Come oramai risaputo, gli alberi sani e maturi e il suolo sono una risorsa fondamentale per il nostro benessere fisico (attraverso il filtraggio dell’aria) e mentale. Non solo. Partecipano a ridurre il rischio idrogeologico e di alluvioni. Nell'atto si chiedeva di ridurre il consumo di suolo, in quanto nel circondario Empolese Valdelsa dal 2006 al 2022 è già stata consumata una superficie pari a 146 campi da calcio di cui Empoli è stato il maggiore utilizzatore. Nell’attuale Piano Operativo di Empoli è previsto un ulteriore consumo di 308.000mq pari a 43 campi da calcio. Persino la Regione ha evidenziato il problema. L’atto presentato dai gruppi consiliari M5S e BE-SE chiedeva di ridurre il consumo di suolo e arrestare l’abbattimento di alberi sani e maturi. Ebbene anche questa richiesta è stata rigettata.

Infine l’ultimo ma non meno importante atto presentato dalla coalizione è stato quello che affronta il problema dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope nel nostro territorio. I dati delle agenzie ufficiali ci indicano un problema in crescita sia a livello regionale che comunale, con dati espressi dal SerD. La questione riguarda principalmente i giovani e giovanissimi ed è in crescita anche grazie alla presenza di nuove sostanze e alla facilità della loro distribuzione, ma principalmente a causa di una sottovalutazione generale del rischio e dei problemi che l’uso di queste sostanze comportano.

Il consigliere del M5S Jacopo Maccari ha dichiarato che “gli attuali metodi e azioni di sensibilizzazione della cittadinanza evidentemente risultano inadeguati ed è quindi necessaria un’implementazione degli stessi. E’ altresì essenziale sviluppare uno studio approfondito e aggiornato della situazione sul territorio al fine di elaborare una risposta precisa e adeguata. Certo, la presenza delle forze dell'ordine è fondamentale, ma da sola non basta. Serve un approccio integrato che includa prevenzione e sensibilizzazione.".

Sebbene l’ordine del giorno abbia ricevuto apprezzamento e il voto favorevole da parte di tutte le altre forze di opposizione, i consiglieri di maggioranza, per la terza volta, hanno votato sfavorevolmente. Secondo i gruppi consiliari firmatari dei tre atti, Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, questo atteggiamento da parte dei consiglieri di maggioranza è deprecabile perché dimostra e conferma che, per quanto condivisibile e importante possa essere l’atto presentato da alcune forze politiche, poiché è stato presentato dalle opposizioni, deve essere rigettato. A rimetterci da questo comportamento sono i cittadini che vedono sfuggire approcci più approfonditi di tutela e protezione della propria salute e dell’ambiente.

