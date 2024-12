Controlli dei carabinieri nel Pisano per Natale: 65 persone e 30 auto controllate, 7 le denunce

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Pisa hanno intensificato i controlli per prevenire reati predatori, violazioni al codice della strada e la guida in stato di ebbrezza. Nei giorni dal 24 al 26 dicembre, è stato attuato un servizio rafforzato su tutto il territorio provinciale per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

I controlli hanno interessato 65 persone, 30 veicoli e 3 esercizi commerciali. Sette persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, patente sospesa e violazione del divieto di ritorno. Le patenti sono state ritirate e le violazioni segnalate all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione ha evidenziato l’impegno dell’Arma nel contrastare comportamenti pericolosi, con la presunzione d’innocenza che sarà valutata dalle autorità competenti nei procedimenti successivi. I controlli proseguiranno per mantenere alto il livello di sicurezza durante il periodo festivo.

