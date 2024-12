Incidente a Massarella nelle campagne di Fucecchio, ci sono feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne di Fucecchio, a Massarella, lungo la Strada provinciale 111 in via delle Cerbaie. Nel sinistro tra auto circa sei persone sono rimaste coinvolte e da quanto si apprende tre sono i feriti, di cui uno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, dopo le 18, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con tre ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. Le operazioni sul luogo dell'incidente sono andate avanti per alcune ore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

