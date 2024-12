Ultimo dell'anno con Marco Predieri al Teatro del Cestello

Ultimi posti disponibili al Teatro di Cestello per la sera del 31 dicembre, quando debutterà "partita a 4", brillante commedia borghese, scritta negli anni '50 da Nicola Manzari e riposta oggi nel nuovo adattamento di Marco Predieri, che firma anche la regia, oltre ad esserne protagonista in scena. Allo scoccare della mezzanotte il pubblico brinderà al nuovo anno insieme alla compagnia.

Sotto i riflettori un coppia formata da un padre, vedovo ma ancora giovane, con un figlio, neo studente universitario, e una seconda coppia corrispondente, formata da madre e figlia. L'uomo, Marco, benestante, un po' annoiato, pensa di rifarsi una vita, con un secondo matrimonio, anche per affrancarsi da quelle avventurate un po' libertine che da qualche tempo gli rimprovera il figlio Riccardo. Un progetto al quale però si oppone proprio il ragazzo, un po' troppo geloso del genitore.

Per vincerne le obiezioni Marco decide di presentargli la possibile futura sposa, invitandola a cena. Entrano così nelle loro vite Matilde e la figlia Mariù. Questi i giocatori di una partita semplice solo in apparenza, che si rivelerà ricca di colpi di scena e persino di colpi bassi, piazzati per scoraggiare progetti azzardati o favorirne altrettanti, non meno strampalati.

Accanto a Marco Predieri, che torna in scena a Firenze dopo i successi riscossi sui palcoscenici italiani con Francesca Nunzi, ne "La governante di Cavour", che riprenderà a marzo il tour, dalla Sicilia, il pubblico troverà Sabrina Cini, Elena Prucher, Yuki Parigi e Silvana Carotenuto. Lo spettacolo del 31 avrà inizio alle 22 e terminerà con il brindisi. Le repliche andranno in scena dal primo gennaio fino al cinque, alle 16,45 nei giorni festivi, alle 20,45 nei giorni feriali. Per informazioni e prenotazioni: 055.294609 - prenotazioni@teatrocestello.it

