A Marina di Pisa torna la 17esima edizione del 'Tuffo di Befana'

Sabato 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento con il 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa. Giunto alla sua 17esima edizione, consolidando una tradizione che vuole essere un richiamo all’unità, alla condivisione e all’universalità del dono, è organizzato da Avis Comunale di Pisa in collaborazione con Amici del Mare di Livorno, Croce Rossa italiana, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale con la collaborazione del Comune di Pisa. Il ritrovo per tutti i partecipanti è in piazza Sardegna alle ore 11.00 per le iscrizioni cui seguirà, alle ore 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle ore 12.00 il primo bagno dell’anno.

«Il tuffo di Befana – dichiara Paolo Pesciatini, assessore al turismo e al litorale del Comune di Pisa - è un appuntamento tradizionale che si tiene da anni sul nostro litorale, nel mare di Marina di Pisa e ha un valore simbolico di condivisione e di solidarietà, per vincere le resistenze con sé stessi e per donarsi agli altri attraverso il gesto del dono del sangue. Quest'anno ricordiamo con nostalgia la figura di Roberto Onorati che tanto si era speso negli anni per questa manifestazione affinché trovasse continuità nel tempo».

I partecipanti al tuffo sono cresciuti negli anni passando dalle poche decine di amici livornesi e pisani del 2009 agli oltre 300 del 2023 e arrivano da diverse zone della Toscana. Il “gemellaggio” con gli “Amici del Mare” di Livorno, da cui partì l’iniziativa marinese, accresce la manifestazione di un particolare significato rivolto alla passione e la condivisione del vivere il mare d’inverno. In quest’ambito l’arrivo della befana e la distribuzione delle calze di AVIS contribuisce ad amplificare la portata geografica dell’iniziativa rendendo la giornata speciale consentendo all’intera famiglia di sentirsi partecipe dell’iniziativa. Anche quest’anno ci saranno premi per il gruppo più numeroso, per il tuffatore più giovane e per il più maturo.

«Il significato di questa giornata - dice Paolo Ghezzi presidente dell’AVIS Comunale di Pisa - va ben oltre alle apparenze e alla gioia di stare insieme attendendo la befana. E’ un messaggio di unità e solidarietà, di collaborazione tra associazioni; è un invito a oltrepassare i propri limiti e le proprie paure affidando al mare, che unisce, le aspirazioni e i desideri per il nuovo anno. L’invito rivolto a tutti è quello di prendersi un piccolo spazio di riflessione e diventare donatori di sangue, iscrivendosi ad Avis, per iniziare il nuovo anno con un proposito concreto a sostegno dell’intera comunità».

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

