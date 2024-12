Arezzo piange Slavka Taskova, icona del bel canto e presidente onoraria della Fondazione Guido d’Arezzo. Nata a Sofia nel 1937, si era laureata in pianoforte e canto presso il Conservatorio di Sofia prima di trasferirsi in Italia per perfezionarsi all’Accademia Chigiana di Siena. Qui incontrò il marito Pier Paolo Paoletti e si stabilì ad Arezzo, dove lasciò un segno profondo nella cultura musicale.

Prima presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, la Taskova fu una cantante di fama internazionale, collaborando con artisti come Luigi Nono, Claudio Abbado e Pierre Boulez, e distinguendosi in opere come Passaggio di Berio e Lulu di Berg. La sua scomparsa, avvenuta il 26 dicembre, è stata annunciata dal sindaco Alessandro Ghinelli e dalla Fondazione: “Slavka Taskova lascia un’eredità artistica e umana inestimabile.” I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Pieve.

