Auguri e panettoni musicali porta a porta per i nonni di Marcialla

Il vento della musica ha suonato nella campagna di Barberino Tavarnelle per portare auguri sonori e itineranti ai nonni del paese. Anche quest’anno la carovana della banda di Marcialla ha bussato alle porte ed è entrata delicatamente nelle case dei cittadini. I giovani musicisti della Filarmonica “Giuseppe Verdi” si sono esibiti in gruppo, camminando per le strade, davanti all’uscio o varcando la soglia delle abitazioni, accolti con emozione dalle famiglie di Marcialla.

Il porta a porta dei postini musicali, in outfit Santa Claus, ha regalato sorrisi, panettoni, jingles e canti natalizi come vuole la tradizione ideata e portata avanti dai componenti della banda della frazione, diretta da Adriano Scoccati. Molti i bambini e i giovanissimi musicisti in erba che hanno regalato attimi di felicità ai cittadini con la consegna a domicilio dei panettoni musicali. Gli omaggi sono stati recapitati a decine di anziani residenti nelle vie del paese. Sono stati consegnati 60 panettoni.

“Un gesto corale – dichiara il sindaco David Baroncelli - nato dalla spontanea attività della banda che mette in moto la solidarietà di un’intera comunità a testimonianza di quanto importante sia il lavoro formativo e artistico che svolge la banda condotta dal maestro Adriano Scoccati che ringraziamo di cuore per tutto il suo percorso di promozione della cultura musicale, strumento di dialogo e interazione con le nuove generazioni”.

Sono stati eseguiti brani tratti dal repertorio classico, colonne sonore, pezzi della tradizione natalizia e composizioni dai caratteri romantici, allegri e decisi. I panettoni consegnati agli anziani del paese sono stati offerti dal circolo Mcl ad opera dei bambini della scuola di musica.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate