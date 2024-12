Due officine clandestine sequestrate ad Altopascio

Sequestrate due officine clandestine a Marginone (Altopascio), e denunciati i titolari. I carabinieri del NIL di Lucca e della Forestale di Capannori, supportati dai colleghi della stazione locale, hanno scoperto due capannoni fatiscenti adibiti alla riparazione abusiva di auto e camion, senza alcuna autorizzazione né registrazione alla Camera di Commercio.

Le attività erano caratterizzate da gravi carenze igienico-sanitarie e ambientali: rifiuti speciali sparsi ovunque, assenza di sistemi di smaltimento autorizzati e violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, un locale era destinato alla verniciatura senza le dovute protezioni, esponendo i lavoratori a sostanze tossiche. I gestori delle attività, uno italiano e l'altro di origine extracomunitaria, non hanno saputo fornire alcuna autorizzazione per questa attività di impresa né il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti o eventuali contratti di gestione rifiuti con ditte esterne.

Per le numerose infrazioni riscontrate, le officine sono state chiuse e i proprietari multati con una sanzione complessiva di 21.000 euro.

