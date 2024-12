Epifania in terra sarda per Use Rosa Scotti

Obiettivo Selargius. Passata la pausa di fine anno l’Use Rosa Scotti ha ripreso il lavoro in vista della trasferta che, lunedì 6 gennaio alle 16, l’aspetta sul campo sardo. Sarà la prima gara del nuovo anno e l’ultima di un girone di andata che ha visto la formazione biancorossa andare oltre le più rosee aspettative. Al momento, infatti, le ragazze di coach Cioni sono al comando della graduatoria assieme a Galli e Costa Masnaga e basterebbe solo questo per capire quanto sia stato positivo il girone di andata.

L’anno si è purtroppo chiuso con la beffarda sconfitta subita in casa contro Sanga Milano, con quella tripla di tabellone dall’angolo che ha reso indigesto il Natale. Al di là di quel ko, resta comunque ancora la sensazione di una squadra capace di lottare contro qualunque avversario e, da questo punto di vista, la partita di Selargius sarà un altro bel banco di prova. Le sarde, infatti, sono una squadra di grande valore e giocare sul loro campo non è mai facile per nessuno. Per questo coach Alessio Cioni ha iniziato a preparare la partita già oggi per arrivare nella giusta condizione al prossimo 6 gennaio. Iniziare al meglio il nuovo anno sarebbe molto importante.